Лейкерс не будут давать Расселлу максимальное продление

"Пурпурно-золотые" хотят сэкономить и предложить игроку более скромный контракт уже на рынке свободных агентов.

Будущим летом разыгрывающий Лейкерс Д'Анджело Расселл покинет Лейкерс и выйдет на рынок свободных агентов, сообщает ESPN.

До 30 июня 27-летний баскетболист имеет право на двухлетнее продление на 67,5 миллиона долларов.

По информации источника, Лос-Анджелес не будет давать ему этот контракт, в результате чего игрок станет свободным агентом.

Сообщается, что "озерники" хотят предложить ему более скромную сумму, переподписав его уже в июле.

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В нынешнем розыгрыше плей-офф Д'Анджело Расселл в среднем набирал 13.3 очка, 2.9 подбора и 4.6 передачи за 29.6 минуты на паркете.