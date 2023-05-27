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Баскетбол

Тренер Денвера пожаловался на перерыв до первого матча Финала НБА

Баскетболистам сложно поддерживать кондиции во время отдыха после того, как они проводили матчи через день.
Сегодня, 17:28
Майкл Мэлоун / Getty Images
Майкл Мэлоун / Getty Images

В пятницу, 26 мая, Денвер возобновил тренировки, продолжая ждать, с кем он сразится в Финале НБА.

Наггетс не играли с тех пор, как они "свипнули" Лейкерс. Это означает, что у них будет девять дней отдыха перед первой игрой финальной серии, которая запланирована на 2 июня.

"Невозможно сохранять ритм, если вы не играете", — цитирует тренера Денвера Майкла Мэлоуна ESPN. "На тренировках вы можете делать все, что хотите, но вы не сможете сопоставить это с матчем плей-офф НБА".

"Меня очень беспокоит игровой ритм, но, что более важно, игровые кондиции. Вы так долго играете через день, а теперь вдруг у вас есть от 8 до 10 дней перерыва".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денвер Наггетс Финал НБА

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