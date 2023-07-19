Игрок сборной Украины заинтересовал Реал и Милан

В приоритете у баскетболиста по-прежнему контракт с командой НБА.

По окончанию сезона-2022/23 Святослав Михайлюк вышел на рынок свободных агентов, покинув Шарлотт.

По информации европейского инсайдера Маттео Андреани, к 26-летнему свингмену проявляют интерес европейские клубы.

Так, игрок сборной Украины уже получил предложения от Олимпиакоса и Милана.

К тому же, в нем заинтересован действующий чемпион Евролиги мадридский Реал, но "бланкос" пока что не делали никаких конкретных действий по отношению к Михайлюку.

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Главной проблемой для представителей Европы остается то,что сам украинец хочет продолжить свою карьеру в НБА.

В прошлом сезоне Святослав Михайлюк провел 32 матча в рамках регулярки (13 - за Никс, 19 - за Шарлотт), в которых в среднем набирал 6,9 очка, 1,7 подбора и 1,7 передачи.

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