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Баскетбол

Дончич попал в элитный "Клуб 200" чемпионата мира по баскетболу

Словенская звезда присоединилась к избранным игрокам в истории турнира, вновь продемонстрировав свои навыки скорера.
Сегодня, 18:30
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

В субботу, 9 сентября, в филиппинском городе Пасай состоялся матч за седьмое место чемпионата мира-2023 между Италией и Словенией.

Встреча завершилась победой словенцев со счетом 89:85. Лучшим игроком поединка стал Лука Дончич, которому не хватило всего двух ассистов до трипл-дабла: 29 очков, 10 подборов и 8 передач.

Как сообщает официальный сайт ФИБА, суперзвезда Далласа вошел в элитный "Клуб 200" чемпионата мира - в него попадают только те игроки, которые за один турнир суммарно набрали 200+ очков.

Дончич стал лишь 12-м участником данного клуба, причем два представителя данного списка дважды набирали более 200 очков за один чемпионат мира (Оскар Шмидт и Дирк Новицки).

Все участники "Клуба 200":

  • Никос Галис (Греция, 1986 год - 337 очков)
  • Оскар Шмидт (Бразилия, 1986 год - 281 очко, 1990 год - 277 очков)
  • Син Дон Па (Южная Корея, 1970 год - 261 очко)
  • Дражен Петрович (Югославия, 1986 год - 252 очка)
  • Луис Скола (Аргентина, 2010 год - 244 очка)
  • Антонелло Рива (Италия, 1990 год - 242 очка)
  • Лука Дончич (Словения, 2023 год - 216 очков)
  • Дирк Новицки (Германия, 2002 год - 215 очков, 2006 год - 209 очков)
  • Панайотис Яннакис (Греция, 1990 год - 208 очков)
  • Уэйн Брабендер (Испания, 1974 год - 207 очков)
  • Кевин Дюрант (США, 2010 год - 205 очков)
  • Дражен Далипагич (Югославия, 1978 год - 202 очка)

Стоит отметить, что Лука Дончич стал только четвертым игроком из данного списка, пробивший планку в 200+ очков за 8 или менее игр за турнир. Ранее это сделали Син Дон Па (7 матчей), Никос Галис (6 матчей) и Дражен Петрович (8 матчей).

Напомним, что в этот же игровой день игроком сборной Латвии был побит рекорд чемпионата мира по ассистам.

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