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Баскетбол

Игрок сборной Латвии побил рекорд чемпионата мира по ассистам

Артурс Жагарс наверняка привлек к себе внимание своим феноменальным выступлением на турнире.
Сегодня, 17:49
Артурс Жагарс / Getty Images
Артурс Жагарс / Getty Images

В субботу, 9 сентября, в Пасай (Филиппины) состоялся матч между Латвией и Литвой, в котором две европейские сборные выясняли, кто займет пятое место, а кто - шестое, по итогам чемпионата мира-2023.

Эта встреча завершилась довольно неожиданным разгромом в исполнении латвийцев со счетом 98:63.

Одним из героев матча стал разыгрывающий сборной Латвии Артурс Жагарс. По окончанию поединка на счету 23-летнего баскетболиста оказалось 17 ассистов, что является новым рекордом в истории чемпионата мира, сообщает официальный сайт ФИБА.

При этом Жагарс, который является свободным агентом, не допустил ни одной потери.

Предыдущий рекорд принадлежал сразу двум баскетболистам: в 1994 году Тони Кукоч отдал 15 результативных передачи в матче Хорватия - Китай, а по ходу ЧМ-2023 его достижение повторил представитель Южного Судана Карлик Джонс в игре с Анголой.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата мира-2023.

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