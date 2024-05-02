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Де Росси - о Байере: Есть чего бояться

Итальянец оценил своего оппонента накануне очной встречи.
Сегодня, 18:18
Даниэле Де Росси / Getty Images
Даниэле Де Росси / Getty Images

Главный тренер Ромы Даниэле Де Росси поделился мнением о предстоящем матче против Байера.

"Мы взволнованы и рады, что можем пережить еще один незабываемый вечер с нашими фанатами.

Есть чего бояться: того, как Байер играет, их длинной беспроигрышной серии. У них есть интересные игроки, и я очень уважаю их тренера".

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"Но моя Рома верит в успех и будет бороться", – сказал де Росси в интервью сайту УЕФА.

Напомним, матч Рома - Байер состоится сегодня, 2 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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