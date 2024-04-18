Фанат Ромы притворился смертельно больным и попросил Де Росси выиграть ЛЕ

В Италии некий фанат позвонил на радио и заявил, что он смертельно болен, и перед концом хотел бы увидеть победу Ромы в ЛЕ, рассказывает Football Italia.

Мужчина, представившийся Эдоардо, позвонил на Tele Radio Stereo, где сообщил, что планирует провести эвтаназию 22 мая, как раз в день, когда состоится финал ЛЕ. А потому перед смертью он хотел бы увидеть победу Ромы.

Эту историю рассказали главного тренеру "волков" Даниэле Де Росси, и тот заявил, что команда готова сделать все возможное, а фаната попросил связаться с клубом.

"Мы можем пообещать ему, что проявим полную самоотдачу, он глубоко тронул нас. Клуб разыскивает его, если он не хочет сохранить анонимность. Мы также связались с радиостанцией, чтобы понять, кто он такой, и иметь возможность выполнить его просьбу.

Мы даже не знаем, как себя вести, потому что это очень деликатный вопрос. Но мы не можем его найти, и если он хочет связаться с нами, то мы здесь", – сказал де Росси.

Однако спустя пару дней тот же мужчина вновь позвонил на радио и признался, что он всех обманул. Он действительно болен, но болезнь несмертельная, и он уезжает за границу на лечение.

"Мы живем в обществе, где, если вы больны, вам, по-видимому, приходится жалеть себя. Если вы смеетесь и шутите, то создается ощущение, что вы не страдаете.

Если я и допустил ошибку, то в том, что сказал, что моя болезнь смертельна, но я исправляюсь. Болезнь не смертельная, но хроническая и неизлечимая, я живу с ней уже много лет и вынужден уехать за границу для экспериментального лечения.

Я не думал, что это привлечет столько внимания. Я сделал это, потому что меня рассмешило то, что даже в такой болезненной ситуации моя первая мысль почти всегда была о Роме", - признался мужчина.

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