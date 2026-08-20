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Футбол

Французская звезда может переехать в Манчестер Сити

Нашёл нового лидера полузащиты вместо Родри.
Сегодня, 09:24       Автор: Валентина Чорноштан
Ману Коне / Getty Images
Ману Коне / Getty Images

Манчестер Сити рассматривает полузащитника Ромы и сборной Франции Ману Коне как одну из главных целей на последние недели трансферного окна.

Интерес к 25-летнему французу связан с уходом Родри, Бернарду Силвы и Тиджани Рейндерса. При этом Сити уже подписал Эллиота Андерсона за 116 млн фунтов, но хочет ещё одного полузащитника, сообщает Goal.

Коне впечатлил на чемпионате мира‑2026, где сыграл в пяти матчах за Францию, в четырёх из которых выходил в стартовом составе.

Добавим, что Рома оценила игрока примерно в 51 млн фунтов. Ранее такая сумма отпугнула МЮ, но Сити может позволить себе этот трансфер благодаря крупным продажам.

Ранее прошлогодний новичок Манчестер Сити перебрался в Саудовскую Аравию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Манчестер Сити Ману Коне

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