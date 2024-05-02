Порье рассказал, когда может завершить карьеру

Топовый легковес UFC Дастин Порье заявил, что может завершить карьеру после боя с Исламом Махачевым.

"Этот поединок может стать для меня последним. Я еще не принял официального решения, но все может быть. Я уже говорил, что нахожусь в хорошей форме, могу побеждать молодых парней – недавно я сделал это".

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"Вопрос в том, сколько я хочу отдать этому спорту. Потому что бои бесследно не проходят. Но не хочу принимать решения, основываясь только на том, что ощущаю. Сначала я должен выйти в октагон и подраться", – сказал боец в интервью Championship Rounds.

Напомним, бой Порье - Махачев состоится на турнире UFC 302, который пройдет 2 июня.

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