Макгрегор хочет снова подраться с Порье

Ирландец не может смириться с поражением.

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что хочет провести еще один поединок с Дастином Порье.

"Бой с Дастином? Давайте будем честны. Этот поединок просто необходим. Мы еще не закончили", – написал ирландец в твиттере.

Напомним, бойцы между собой провели три поединка - в двух победу одержал Порье и один завершился триумфом Макгрегора.

Ранее сообщалось, что Чендлер намерен нокаутировать Макгрегора и забрать пояс у Махачева.

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