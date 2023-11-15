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Макгрегор хочет снова подраться с Порье

Ирландец не может смириться с поражением.
Сегодня, 21:28
Макгрегор - Порье / Getty Images
Макгрегор - Порье / Getty Images

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что хочет провести еще один поединок с Дастином Порье. 

"Бой с Дастином? Давайте будем честны. Этот поединок просто необходим. Мы еще не закончили", – написал ирландец в твиттере.

Напомним, бойцы между собой провели три поединка - в двух победу одержал Порье и один завершился триумфом Макгрегора.

Ранее сообщалось, что Чендлер намерен нокаутировать Макгрегора и забрать пояс у Махачева.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор Дастин Порье

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