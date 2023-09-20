Главный талант НБА: Сыграю на Олимпиаде-2024 - будем бороться только за золото

Новичок Сан-Антонио Виктор Вембаньяма будет стремиться завоевать золотую медаль вместе с Францией на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает ESPN

Первый пик драфта 2023 года подтвердил, что планирует выступить за сборную Франции на летней Олимпиаде в своей родной стране.

"Хорошее выступление на Олимпийских играх было бы великолепной историей", — сказал Вембаньяма французским СМИ. "Я буду играть на Олимпийских играх, и у меня нет другой цели, кроме золота".

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Вембаньяма также прокомментировал провальное выступление французской сборной на прошедшем чемпионате мира.

"Турнир был очень разочаровывающим. Но я не могу судить, поскольку меня там не было", - заявил баскетболист.

Напомним, что Франция приехала на чемпионат мира как действующий серебряный призер Олимпийских игр, но не смогла преодолеть даже первый раунд турнира.

Вембаньяма не принимал участие в этих матчах, так как он готовится к предстоящему дебютному сезону в НБА.

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