Бостон выменял у Портленда Холидея, отдав за него своего лучшего защитника

"Кельты" заполучили отличного защитника, но на истекающем контракте.

Бостон и Портленд договорились об обмене при участии защитника Джру Холидея, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски.

По информации Вожнаровски, Селтикс отдали за 33-летнего игрока Роберта Уильямса III, Малкольма Брогдона, защищенный драфт-пик первого раунда (Голден Стэйт ТОП-4, 2024) и свой незащищенный пик первого раунда (2029).

The Celtics are trading Robert Williams, Malcolm Brogdon, 2024 GSW 1st, 2029 unprotected BOS first to the Blazers, sources tell ESPN. https://t.co/gx53jyH1RG — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 1, 2023

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Холидей присоединился к Трэйл Блэйзерс в рамках трехсторонней сделки между ПТБ, Финиксом и Милуоки, в результате которой Дэмиан Лиллард стал игроком Бакс.

Сразу после сделки появилась информация, что Портленд не собирается оставлять у себя Джру, намереваясь найти ему новую команду.

Бостон же был среди тех, кто желал заполучить игрока, который отлично играет в защите. Сам Холидей также хотел попасть в один из контендеров на титул чемпиона НБА.

Проблема для "кельтов" заключается в том, что у Холидея остался всего год по контракту, а на сезон-2024/25 у него есть опция игрока. Таким образом следующим летом Джру может уйти свободным агентов.

Но, как сообщает Вожнаровски, Бостон хочет заключить с Холидеем новый долгосрочный контракт.

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