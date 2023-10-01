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Баскетбол

Бостон выменял у Портленда Холидея, отдав за него своего лучшего защитника

"Кельты" заполучили отличного защитника, но на истекающем контракте.
Сегодня, 19:20
Джру Холидей / Getty Images
Джру Холидей / Getty Images

Бостон и Портленд договорились об обмене при участии защитника Джру Холидея, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски.

По информации Вожнаровски, Селтикс отдали за 33-летнего игрока Роберта Уильямса III, Малкольма Брогдона, защищенный драфт-пик первого раунда (Голден Стэйт ТОП-4, 2024) и свой незащищенный пик первого раунда (2029).

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Холидей присоединился к Трэйл Блэйзерс в рамках трехсторонней сделки между ПТБ, Финиксом и Милуоки, в результате которой Дэмиан Лиллард стал игроком Бакс.

Сразу после сделки появилась информация, что Портленд не собирается оставлять у себя Джру, намереваясь найти ему новую команду.

Бостон же был среди тех, кто желал заполучить игрока, который отлично играет в защите. Сам Холидей также хотел попасть в один из контендеров на титул чемпиона НБА.

Проблема для "кельтов" заключается в том, что у Холидея остался всего год по контракту, а на сезон-2024/25 у него есть опция игрока. Таким образом следующим летом Джру может уйти свободным агентов.

Но, как сообщает Вожнаровски, Бостон хочет заключить с Холидеем новый долгосрочный контракт.

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