Портленд обменял Лилларда, Финикс в этой сделке избавился от Эйтона
В результате трехстороннего обмена легендарный защитник перебрался к Яннису.
Разыгрывающий защитник Демиан Лиллард перебрался в Милуоки Бакс в рамках трехстороннего обмена, в котором также принял участие Финикс.
В Портленд в обратном направлении поехал Джру Холидей, также команду сменил звездный центровой Деандре Эйтон, который теперь также будет играть за Трейлблейзерс.
Обмен Демиана Лилларда
- Милуоки получил: Демиан Лиллард;
- Портленд получил: Джру Холидей, Деандре Эйтон, Тумани Камара, пик первого раунда драфта 2029 года, право обмена пиками первого раунда
- Финикс получил: Юсуф Нуркич, Нассир Литтл, Кеон Джонсон, Грейсон Аллен
Возможно в ближайшее время Портлен обменяет Холидея в другую команду. Сам защитник ранее заявлял, что не хочет покидать Милуоки.
Напомним, что на Лилларда претендовали также Майами Хит и Торонто Репторс, но не смогли согласовать обмен с Трейл Блейзерс.
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