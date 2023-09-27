Портленд обменял Лилларда, Финикс в этой сделке избавился от Эйтона

В результате трехстороннего обмена легендарный защитник перебрался к Яннису.

Разыгрывающий защитник Демиан Лиллард перебрался в Милуоки Бакс в рамках трехстороннего обмена, в котором также принял участие Финикс.

В Портленд в обратном направлении поехал Джру Холидей, также команду сменил звездный центровой Деандре Эйтон, который теперь также будет играть за Трейлблейзерс.

Обмен Демиана Лилларда

Милуоки получил : Демиан Лиллард;

: Демиан Лиллард; Портленд получил : Джру Холидей, Деандре Эйтон, Тумани Камара, пик первого раунда драфта 2029 года, право обмена пиками первого раунда

: Джру Холидей, Деандре Эйтон, Тумани Камара, пик первого раунда драфта 2029 года, право обмена пиками первого раунда Финикс получил: Юсуф Нуркич, Нассир Литтл, Кеон Джонсон, Грейсон Аллен

Возможно в ближайшее время Портлен обменяет Холидея в другую команду. Сам защитник ранее заявлял, что не хочет покидать Милуоки.

Напомним, что на Лилларда претендовали также Майами Хит и Торонто Репторс, но не смогли согласовать обмен с Трейл Блейзерс.

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