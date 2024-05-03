Артета высказался о судьбе Жезуса в Арсенале
Испанский специалист дал четкий ответ на вопрос журналиста.
Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался о будущем Габриэля Жезуса в клубе.
- Были сообщения, что этим летом вы примете предложения по Габриэлу Жезусу. Есть ли в этом правда?
- Я не знаю, откуда это берется.
- Вы не намерены отпускать его?
- Нет, нет, – сказал Артета в интервью Football.london.
В текущем сезоне на счету 27-летнего бразильца четыре гола и четыре ассиста в 24 матчах АПЛ.
Ранее сообщалось, что Арсенал подпишет новый контракт со своим полузащитником.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!