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Артета высказался о судьбе Жезуса в Арсенале

Испанский специалист дал четкий ответ на вопрос журналиста.
Сегодня, 19:19
Габриэль Жезус / Getty Images
Габриэль Жезус / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался о будущем Габриэля Жезуса в клубе.

- Были сообщения, что этим летом вы примете предложения по Габриэлу Жезусу. Есть ли в этом правда?

- Я не знаю, откуда это берется.

- Вы не намерены отпускать его?

- Нет, нет, – сказал Артета в интервью Football.london.

В текущем сезоне на счету 27-летнего бразильца четыре гола и четыре ассиста в 24 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Арсенал подпишет новый контракт со своим полузащитником.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Микель Артета Габриэль Жезус

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