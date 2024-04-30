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Арсенал подпишет новый контракт со своим полузащитником

Итальянец останется в стане "канониров".
30 апреля, 19:48
Жоржиньо / Getty Images
Жоржиньо / Getty Images

Полузащитник Жоржиньо и Арсенал договорились о продлении контракта. Об этом сообщает The Athletic.

Лондонский клуб предложил 32-летнему итальянцу новое соглашение, которое он должен совсем скоро подписать. Стороны должны объявить о пролонгации уже в ближайшие недели.

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Напомним, текущий контракт Жоржиньо с "канонирами" истекает уже этим летом.

В нынешнем сезоне на счету футболиста два ассиста в 23-х матчах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал жоржиньо

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