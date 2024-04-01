Кубок Украины по футзалу: расписание и результаты матчей

В понедельник, 1 апреля, состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины по футзалу.

Участие в турнире продолжают четыре команды: ХИТ, Ураган, Кардинал-Ровно и Aurora. По результатам жеребьевки стали известны пары полуфинала.

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Пятница, 3 мая

Полуфинал

Кардинал-Ровно - Aurora

ХИТ - Ураган

Суббота, 4 мая

Финал

UPD - UPD

Ранее определился состав сборной Украины по футзалу на Международный турнир четырех.

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