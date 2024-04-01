Кубок Украины по футзалу: расписание и результаты матчей
ISPORT представляет календарь Финала четырех.
В понедельник, 1 апреля, состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины по футзалу.
Участие в турнире продолжают четыре команды: ХИТ, Ураган, Кардинал-Ровно и Aurora. По результатам жеребьевки стали известны пары полуфинала.
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Пятница, 3 мая
Полуфинал
- Кардинал-Ровно - Aurora
- ХИТ - Ураган
Суббота, 4 мая
Финал
- UPD - UPD
Ранее определился состав сборной Украины по футзалу на Международный турнир четырех.
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