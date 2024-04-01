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Кубок Украины по футзалу: расписание и результаты матчей

ISPORT представляет календарь Финала четырех.
Сегодня, 15:21
Кубок Украины по футзалу
Кубок Украины по футзалу

В понедельник, 1 апреля, состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины по футзалу.

Участие в турнире продолжают четыре команды: ХИТ, Ураган, Кардинал-Ровно и Aurora. По результатам жеребьевки стали известны пары полуфинала.

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Пятница, 3 мая

Полуфинал

  • Кардинал-Ровно - Aurora
  • ХИТ - Ураган

Суббота, 4 мая

Финал

  • UPD - UPD

Ранее определился состав сборной Украины по футзалу на Международный турнир четырех.

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