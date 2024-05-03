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Бывший тренер Реала попал в сферу интересов Баварии

Лопетеги может возглавить мюнхенский клуб.
Вчера, 20:49
Хулен Лопетеги / Getty Images
Хулен Лопетеги / Getty Images

Бавария рассматривает возможность назначения бывшего главного тренера Реала Хулена Лопетеги.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, после неудачных переговоров с Ральфом Рангником, мюнхенцы обратились к испанскому специалисту.

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При этом, наставник не является приоритетным вариантом, но Бавария интересуется его доступностью. От Хулена уже отказался Милан.

Напомним, Томас Тухель покинет пост главного тренера Баварии по окончании сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Хулен Лопетеги

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