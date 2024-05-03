Хави оценил выступления Барселоны за последние несколько месяцев

Испанец доволен тем, как прогрессирует команда.

Главный тренер Барселоны Хави высказался об игре своей команды.

"Мы очень хорошо выступаем на протяжении трех месяцев. Мы прибавили во многих аспектах. Играть как в последнее время – вот единственный путь вперед. Мы способны бороться с любой командой.

Неблагоприятные условия помешали нам хорошо выступить в ключевые моменты".

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"Думаю, мы показываем достаточно хороший футбол, мы стали лучше действовать в обороне и во всех других областях", – сказал испанец в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, после 33-х туров Ла Лиги Барселона занимает второе место в турнирной таблице, набрав 73 очка.

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