iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хави оценил выступления Барселоны за последние несколько месяцев

Испанец доволен тем, как прогрессирует команда.
Сегодня, 19:50
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави высказался об игре своей команды.

"Мы очень хорошо выступаем на протяжении трех месяцев. Мы прибавили во многих аспектах. Играть как в последнее время – вот единственный путь вперед. Мы способны бороться с любой командой.

Неблагоприятные условия помешали нам хорошо выступить в ключевые моменты".

Читай также: Барселона и Ман Юнайтед могут обменяться лидерами полузащиты

"Думаю, мы показываем достаточно хороший футбол, мы стали лучше действовать в обороне и во всех других областях", – сказал испанец в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, после 33-х туров Ла Лиги Барселона занимает второе место в турнирной таблице, набрав 73 очка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави

Статьи по теме

Барселона и Ман Юнайтед могут обменяться лидерами полузащиты Барселона и Ман Юнайтед могут обменяться лидерами полузащиты
Барселоне придется бороться с Баварией за одного из лидеров Ман Сити Барселоне придется бороться с Баварией за одного из лидеров Ман Сити
Один из лидеров Барселоны изъявил желание остаться в клубе Один из лидеров Барселоны изъявил желание остаться в клубе
Обиделся и ушел в раздевалку: Игрок Барселоны рассердился на Левандовски из-за отказал пробить штрафной Обиделся и ушел в раздевалку: Игрок Барселоны рассердился на Левандовски из-за отказал пробить штрафной
Помочь журналистам

Видео

Единственный гол в обзоре матча Боруссия Д - ПСЖ
Единственный гол в обзоре матча Боруссия Д - ПСЖ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: О’Cалливан и Трамп вылетели, известны полуфинальные пары
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа21:21
Гениальный мув: Руководство МЮ урезало бонусы сотрудникам, но сделало подарки женам игроков
Формула 121:15
Макларен смог предоставить полный пакет обновлений только одному пилоту
Формула 121:00
Гран-при Майами: Первая пратика: Ферстаппен - лучший, за ним - Пиастри и Сайнс
Европа20:49
Бывший тренер Реала попал в сферу интересов Баварии
Евро-202420:28
УЕФА расширил заявку на Евро-2024
Европа20:20
Бывший форвард Ливерпуля одобрил вариант с приглашением Моуринью
Европа19:59
Челси может подписать топ-кипера из Серии А
19:56
Кубок Украины по футзалу: Aurora разгромила Кардинал-Ровно в спорном поединке
Европа19:50
Хави оценил выступления Барселоны за последние несколько месяцев
Европа19:30
Экс-тренер Милана и Наполи получил предложение из Саудовской Аравии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK