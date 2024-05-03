Барселона и Ман Юнайтед могут обменяться лидерами полузащиты

Френки де Йонг и Бруну Фернандеш могут сменить клубные прописки.

Манчестер Юнайтед и Барселона могут обменяться своими игроками.

Как сообщает издание ElNacional, каталонцы нацелились на Бруну Фернандеша. Полузащитника хочет видеть у себя Хави и боссы испанского гранда уже осуществили первые контакты, чтобы узнать потенциальную сумму сделки.

Отмечается, что манкунианцы готовы продать Бруну в обмен на Френки де Йонга, который уже долгое время является главной трансферной целью Эрика тен Гага, который тренировал игрока в Аяксе.

Напомним, ранее сообщалось, что Барса хочет приобрести лидера Ман Сити.

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