Барселоне придется бороться с Баварией за одного из лидеров Ман Сити

Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва привлек внимание нескольких топ-клубов.

Как сообщает издание Sport, за игрока между собой поборются Барселона и Бавария. Потенциальные детали сделки остаются неизвестными.

Также источник отмечает, что подписание португальского хавбека это прихоть Хави, который уже второй год подряд очень хочет видеть Бернарду в своей команде.

Ранее стало известно, что сам футболист тоже желает присоединиться к Барселоне и, якобы, даже имеет в своем контракте клаусулу в размере 50 млн евро специально для "сине-гранатовых", хотя при этом, сам каталонский клуб считает ее "чрезмерной",

29-летний португалец провел в этом сезоне 44 матча, забив 11 голов и отдав 6 ассистов.

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