Бывший форвард Ливерпуля одобрил вариант с приглашением Моуринью

Бывший нападающий Ливерпуля Робби Фаулер заявил, что клубу стоит присмотреться к кандидатуре на пост тренера Жозе Моуринью.

"Мне понятно, почему может быть назначен кто-то вроде Моуринью. В этом случае примером может послужить Реал. Когда Зидан ушел во второй раз, в 2021 году, клуб не начал искать молодого и перспективного тренера, а обратился к опытному тренеру в лице Карло Анчелотти.

Этот опыт и понимание дела определенно могут помочь клубу, находящемуся в переходной фазе. Но если новый тренер – человек с характером и пониманием клуба, фанатов и культуры, все может стать немного проще".

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"Думаю, конкретно для этой команды без разницы, опытный придет тренер или нет. Важнее, чтобы тренер и клуб чувствовали друг друга. Все зависит от того, как кто-то вроде Арне Слота адаптируется к ситуации и клубу. Если Арне создаст правильную обстановку для процветания игроков, он получит всеобщую поддержку", – сказал Фаулер в интервью Crypto Casino LTD.

Напомним, Моуринью находится сейчас без работы после увольнения из Ромы этой зимой.

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