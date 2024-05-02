Моуринью хочет возглавить европейский топ-клуб

Жозе Муоринью хочет возглавить Баварию, пишет Bayern & Germany.

Напомним, ранее Ральф Рангник отклонил предложение мюнхенцев, а значит у клуба все еще нет замены Тухелю.

Моуринью после своего увольнения из Ромы все еще находится без работы. Более того португальский специалист отклоняет предложения, чтобы возглавить Баварию.

В стане мюнхенцев не уверены в кандидатуре Жозе, не в последнюю очередь из-за оборонительного стиля игры португальца.

Кроме того Бавария не хоче назначать тренера с настолько сложным характером, как у Моринью. Однако по итогу плюсы могут перевесить минусы.

Ранее также сообщалось, что Милан также определился с новым тренером.

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