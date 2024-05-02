iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Милан попытается перехватить тренера у другого итальянского клуба

На Тиаго Мотту все больше покупателей.
Сегодня, 19:58
Тиаго Мотта / Getty Images
Тиаго Мотта / Getty Images

Милан намерен пригласить на место главного тренера Тиаго Мотту, утверждает журналист Саша Тавольери.

По информации инсайдера, "россонери" отказались от кандидатур Паулу Фонсеки и Доменико Тедеско, и рассматривают только Мотту.

Итальянский специалист также интересен Ювентусу, однако руководство Милана надеется переубедить Мотту присоединится именно к ним. Хотя некоторые источники заявляли, что тренер уже дал свое согласие на переход в Ювентус.

Также отметим, что главный тренер Болоньи также интересен и другим клубам вне Италии, которые вполне могут включиться в гонку.

Ранее также сообщалось, что Рангник отказал Баварии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тиаго Мотта

Статьи по теме

Ювентус может сменить Аллегри на одного из самых перспективных тренеров Европы Ювентус может сменить Аллегри на одного из самых перспективных тренеров Европы
Экс-хавбек ПСЖ может возглавить парижский клуб Экс-хавбек ПСЖ может возглавить парижский клуб
Экс-хавбек ПСЖ может возглавить Болонью Экс-хавбек ПСЖ может возглавить Болонью
Тренер Специи: Коваленко готов играть Тренер Специи: Коваленко готов играть
Помочь журналистам

Видео

Единственный гол в обзоре матча Боруссия Д - ПСЖ
Единственный гол в обзоре матча Боруссия Д - ПСЖ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: О’Cалливан и Трамп вылетели, известны полуфинальные пары
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Украина21:55
Безумное футбольное лето: календарь матчей сборных Украины на Евро и Олимпиаде
Украина21:53
Украина получила соперников на футбольном турнире Олимпиады-2024
Европа21:46
Два хавбека Реала претендуют на награду, которую четыре года подряд выигрывал Бензема
Европа21:44
Челси может заменить Почеттино бывшим тренером клуба
Европа21:21
А как же Лунин? Куртуа может сыграть в решающих матчах сезона Реала
Другие страны21:11
Интер Майами ведет переговоры с еще одним другом Месси
Украина20:55
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Европа20:48
Манчестер Юнайтед намерен усилить линию атаки вингером Кристал Пэлас
Европа20:35
Моуринью хочет возглавить европейский топ-клуб
Европа20:17
Легенда МЮ - о работе тренером: Я вообще не понимал, что происходит
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK