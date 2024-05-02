Милан попытается перехватить тренера у другого итальянского клуба

На Тиаго Мотту все больше покупателей.

Милан намерен пригласить на место главного тренера Тиаго Мотту, утверждает журналист Саша Тавольери.

По информации инсайдера, "россонери" отказались от кандидатур Паулу Фонсеки и Доменико Тедеско, и рассматривают только Мотту.

Итальянский специалист также интересен Ювентусу, однако руководство Милана надеется переубедить Мотту присоединится именно к ним. Хотя некоторые источники заявляли, что тренер уже дал свое согласие на переход в Ювентус.

Также отметим, что главный тренер Болоньи также интересен и другим клубам вне Италии, которые вполне могут включиться в гонку.

Ранее также сообщалось, что Рангник отказал Баварии.

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