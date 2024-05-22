В Ювентусе определились с новым тренером

Тиагу Мотта перейдет в Ювентус в качестве нового главного тренера. Об этом сообщает Sky Sport.

Соглашение уже достигнуто, и в скором времени официальное объявление будет сделано президентом Болоньи Джоуи Сапуто.

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Мотта подпишет контракт на три года с зарплатой в 5 миллионов евро в год, в то время как в нынешней команде он зарабатывает 1,2 миллиона евро.

Напомним, под его руководством Болонья будет выступать в Лиге, и в настоящий момент занимает третье место в Серии А, опережая Ювентус.

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