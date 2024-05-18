Ювентус намерен сэкономить на увольнении Аллегри

Туринский Ювентус нашел способ сэкономить на увольнении Массимилиано Аллегри, пишет Tuttosport.

Напомним, накануне итальянский специалист был уволен за свое поведение в финале Кубка Италии. Однако слухи о возможной отставке Аллегри витали уже давно.

"Бьянконери" должны Аллегри и его шотабу порядка 20 млн евро, однако, благодаря тому, что специалист был уволен по дисциплинарным причинам, клуб может сократить эту сумму.

Ювентус может оценить ущерб, нанесенный имиджу клуба поведением Аллегри, в определенную сумму, а затем вычесть ее из суммы компенсации тренерам при переговорах. Издание отмечает, что Ювентус сможет сэкономить несколько миллионов.

Туринцы уже передали тренеру официальную жалобу, ответить на которую Аллегри или его юристы обязаны в течение следующих пяти дней.

Ранее также сообщалось, что и увольнение Хави беспокоит Барселону по финансовым причинам.

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