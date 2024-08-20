Мотта оценил убедительную победу в дебютном матче во главе Ювентуса

Туринский Ювентус убедительно обыграл (3:0) новичка итальянской Серии А ФК Комо в первом туре нового сезона.

Читай также: Гол+ассист Веа помогли Ювентусу разгромить новичка Серии А

Главный тренер туринцев Тиаго Мотта подпил итоги победного матча, оценив игру своих подопечных:

"У меня было хорошее предчувствие по поводу Мбангула, но я жду больших свершений от всех, не только от него. Он сегодня сыграл потому, что заслужил это своей работой. Я рад за него и мы показали хороший командный футбол.

Комо провел прекрасный сезон в Серии Б и приехал с огромным энтузиазмом. Мы отнеслись к нему с таким же уважением, как всегда. Когда нужно было защищаться, мы это делали, а когда мяч был у нас, мы располагали большим количеством мастеров, которые принимали разумные решения.

Душан Влахович провел отличный матч – как с мячом, так и без него. Он важен для нас. Кенан Йылдыз действовал на тех позициях, из которых нам нужно было выжать максимум, у него есть необходимые для этого характеристики. И его действия создавали свободные зоны для Мбангула, который мог оставаться на фланге и снабжать мячом нападающих", - цитирует Мотту DAZN.

Напомним, Тиаго Мотта возглавил Ювентус только этим летом. Специалист перебрался в Турин из Болонье, с которой по итогам прошлого сезона Серии А сумел квалифицироваться к основному этапу Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!