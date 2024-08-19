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Ювентус - Комо 3:0: обзор матча и результат игры 19.08.2024

Сын легендарного форварда Милана стал автором победы "старой синьоры" над Комо.
Вчера, 23:41
Юве / Getty Images
Юве / Getty Images

В понедельник, 19 августа, в рамках первого тура итальянской Серии А Ювентус на своем поле принимал дебютанта в лице Комо.

"Старая синьора" на правах хозяина диктовала условия матча, с которыми не справились подопечные Сеска Фабрегаса.

Главным героем встречи стал Тимоти Веа, который провел феноменальный поединок. 

Сначала он ассистировал на молодого Самуэля Мбангула, который отличился первым голом за Ювентус, после чего сын легенды Милана Джорджа Веа забил сам, удвоив преимущество своей команды.

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Примечательно, что на второй тайм Веа не вышел - его заменил Николо Савона. Но и без 24-летнего американца коллектив Тьяго Мотты справился со своей задачей.

Комо в свою очередь ничего не смог поделать с более именитым оппонентом, нанеся всего один удар за матч.

К тому же, новичок Серии А за одну игру потерял из-за травм сразу двух футболистов - и это после травмы Рафаэля Варана

А уже в добавленное время гости пропустили третий мяч, в этот раз от Андреа Камбьясо, который и установил окончательный счет встречи.

Статистика матча Ювентус - Комо первого тура Серии А

Ювентус - Комо 3:0
Голы: Мбангула, 23, Веа, 45+1, Камбьясо, 90+1.

Ожидаемые голы (xG): 1.42 - 0.18
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 12 - 1
Удары в створ: 9 - 1
Фолы: 12 - 6

Ювентус: Ди Грегорио - Камбьясо, Бремер, Гатти, Кабаль - Тюрам (Фаджоли, 67), Локателли (Луис, 79), Веа (Савона, 46), Мбангула, Йылдыз - Влахович.

Комо: Рейна - Сала, Гольданига, Барба, Морено - Стрефецца, Браунодер, Баселли (Энгельгардт, 22), Да Кунья (Абильдгорд, 56 (Верди, 63)) - Белотти (Габриэллони, 56), Кутроне (Черри, 63).

Предупреждения: Локателли, Камбьясо - Сала, Энгельгардт, Верди, Гольданига.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Серия А ФК Комо

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