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Челси и Ювентус не смогли провести обмен при участии вингеров

Рахим Стерлинг и Федерико Кьеза могли поменяться клубами, но не получилось.
Сегодня, 13:38
Рахим Стерлинг / Getty Images
Рахим Стерлинг / Getty Images

Челси и Ювентус могли провернуть сделку по обмену футболистами.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, клубы вели переговоры, в результате которых Рахим Стерлинг отправился бы в Турин, а Федерико Кьеза - в Лондон.

Однако сделка провалилась, так как стороны не смогли прийти к согласию по оценке стоимости игроков, а также из-за зарплат (англичанин получает практически вдвое больше итальянца).

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При этом также сообщается, что "синие" могут вернуться за Кьезой в рамках отдельного трансфера. Но произойдет это лишь при условии продажи Стерлинга.

Напомним, что Федерико Кьеза не входит в планы нового главного тренера Ювентуса Тьяго Мотты, а потому вингеру сборной Италии, у которого остался один год по контракту со "старой синьорой", нужно искать себе новую команду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси ювентус Рахим Стерлинг Федерико Кьеза

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