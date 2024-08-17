Челси и Ювентус не смогли провести обмен при участии вингеров
Челси и Ювентус могли провернуть сделку по обмену футболистами.
Как сообщает Джанлука Ди Марцио, клубы вели переговоры, в результате которых Рахим Стерлинг отправился бы в Турин, а Федерико Кьеза - в Лондон.
Однако сделка провалилась, так как стороны не смогли прийти к согласию по оценке стоимости игроков, а также из-за зарплат (англичанин получает практически вдвое больше итальянца).
Читай также: Мареска: У Челси нет задачи попасть в Лигу чемпионов
При этом также сообщается, что "синие" могут вернуться за Кьезой в рамках отдельного трансфера. Но произойдет это лишь при условии продажи Стерлинга.
Напомним, что Федерико Кьеза не входит в планы нового главного тренера Ювентуса Тьяго Мотты, а потому вингеру сборной Италии, у которого остался один год по контракту со "старой синьорой", нужно искать себе новую команду.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!