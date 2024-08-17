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Мареска: У Челси нет задачи попасть в Лигу чемпионов

Новый наставник "синих" призвал фанатов не рассчитывать на большие достижения.
Сегодня, 10:32
Энцо Мареска / Getty Images
Энцо Мареска / Getty Images

Главный тренер Челси Энцо Мареска высказался о предстоящем сезоне.

По словам специалиста, перед ним не стоит задача попасть в Лигу чемпионов.

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"Никто из клуба не просил меня квалифицироваться в Лигу чемпионов в этом году.

Никто не говорил, что мы должны финишировать в четверке лучших. Они говорили, что мы должны быть конкурентными. Шаг за шагом", - приводит слова тренера Бен Джейкобс в Twitter.

В воскресенье, 18 августа, Челси сыграет против Манчестер Сити в первом туре чемпионата Англии. Начало в 18.30.

Напомним, Мудрик сделал заявление перед стартом сезона.

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