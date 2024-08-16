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Мареска: Надеюсь, Челси еще подпишет нескольких игроков до конца лета

Тренер "синих" все еще недоволен составом.
Сегодня, 20:40
Энцо Мареска / Getty Images
Энцо Мареска / Getty Images

Наставник Челси Энцо Мареска высказался о комплектации состава «синих».

По словам итальянского специалиста, по его мнению, лондонцам еще надо сделать несколько трансферов.

«На данный момент клуб точно знает мои мысли о том, что нам нужно, если мы что-то сделаем. Надеюсь, до окончания трансферного окна мы сможем пригласить некоторых игроков», - сказал Энцо.

Также Мареска отреагировал на слухи об интересе к Жоау Фелишу и Виктору Осимхена.

«Это не наши игроки, поэтому некорректно говорить о футболисте Наполи или игроке Атлетико», - резюмировал итальянец.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Энцо Мареска

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