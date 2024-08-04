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Ювентус планирует устроить масштабную чистку состава до завершения трансферного окна

Тьяго Мотта собирается начать новую эру.
Сегодня, 11:19
Тьяго Мотта / Getty Images
Тьяго Мотта / Getty Images

Наставник Ювентуса Тьяго Мотта сообщил большому количеству игроков "зебр" о том, что они не являются частью его планов.

Как сообщает Фабрицио Романо, речь идет о Федерико Кьезе, Даниэле Ругани, Войцехе Щенсны, Артуре Мело, Вестоне МакКенни, Маттиа де Шильо, Филипе Костиче и Гансе Николусси-Кавилье.

"Мы уверены, что это наилучшее возможное решение. Мы ясно дали им понять, что они должны найти новое решение и новый клуб для себя как можно скорее. Решение уже принято", - цитирует Романо слова Тьяго Мотты.

Отметим, что все выше указанные игроки не вошли в заявку на последний товарищеский матч "бьянконери" после чего Мотта и дал понять, что они не являются частью его планов.

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