Дешам - о сокращении дисквалификации для Погба: Это отличная новость

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию французского полузащитника Поля Погба, сократив ему дисквалификацию до 18 месяцев.

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Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам поделился мнениями относительно звездного футболиста, поддержав:

"Ему предстоит пройти через множество этапов, но это отличные новости. Он снова сможет играть с марта. Я довольно долго говорил с ним по телефону, поскольку весь этот период был для него очень сложным.

По крайней мере теперь он знает, что сможет вернуться и играть в футбол в марте. Будет время, с января по март, когда ему придется проделать много работы.

Это все еще тяжелая санкция, но 18 месяцев – это менее строго, чем начальные четыре года. Теперь он знает, что в марте 2025 года снова станет игроком, и поскольку он так любит футбол – для него это отличная новость", - заявил Дешам.

Напомним, контракт француза принадлежит туринскому Ювентусу.

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