Ювентус продлил контракт с голкипером сборной Италии
Маттиа Перин остается в Турине.
Туринский Ювентус официально объявил о продолжении сотрудничества с голкипером национальной сборной Италии Маттиа Перином.
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Как пишет клубная пресс-служба туринцев, контакт с итальянцем был продлен еще на два года – до лета 2027 года.
Стоит отметить, что в текущем сезоне голкипер пропустил 2 мяча в 4 матчах и дважды сохранил свои ворота в неприкосновенности.
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