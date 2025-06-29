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Футбол

Тудор составил список ненужных Ювентусу игроков

Хорват не рассчитывает на более десятка исполнителей.
Сегодня, 12:26       Автор: Антон Федорцив
Игор Тудор / Getty Images
Игор Тудор / Getty Images

Туринский ювентус готов продавать в летнее трансферное окно. Главный тренер Игор Тудор списал 12 футболистов, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

"Бьянконери" не рассчитывают на вратаря Маттиа Перина, а также защитников Тьягу Джало, Даниэле Ругани и Йонаса Рухи. Покинуть Юве должны хавбеки Фабио Миретти, Филип Костич, Артур и Дуглас Луис. Не рассчитывают в Турине на нападающих Тимоти Веа, Аркадиуша Милика, Самуэля Мбангула и Душана Влаховича.

У части исполнителей – Ругани, Костича и Влаховича – осталось по году по контракту. Лето-2025 стало фактически последним шансом Юве заработать на их продаже. Договор же Дугласа Луиса действует до середины 2029 года.

Напомним, ранее Ювентус составил список неприкосновенных из пяти футболистов.

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