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Футбол

Ювентус составил список неприкасаемых в трансферное окно

Пятерка исполнителей вряд ли покинет "Старую синьору".
Сегодня, 12:29       Автор: Антон Федорцив
Мануэль Локателли и Кефрен Тюрам / Getty Images
Мануэль Локателли и Кефрен Тюрам / Getty Images

Главный тренер туринского Ювентуса Игор Тудор определился со стержневыми подопечными. Итальянский гранд стремится сохранить квинтет футболистов, сообщает Tuttosport.

В список неприкосновенных попали защитники Федерико Гатти и Андреа Камбьязо, хавбеки Мануэль Локателли и Кефрен Тюрам, а также нападающий Кенан Йылдыз. Насчет остальных игроков Юве готов рассматривать предложения.

В подтверждение важности для проекта "Старая синьора" готовится предложить исполнителям новые контракты. В частности, центрбеку Гатти повысят зарплату. В свою очередь Йылдыз может пролонгировать соглашение второй раз за год.

Напомним, накануне Ювентус пролонгировал договор с Тудором на новый период.

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