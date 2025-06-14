Ювентус составил список неприкасаемых в трансферное окно

Главный тренер туринского Ювентуса Игор Тудор определился со стержневыми подопечными. Итальянский гранд стремится сохранить квинтет футболистов, сообщает Tuttosport.

В список неприкосновенных попали защитники Федерико Гатти и Андреа Камбьязо, хавбеки Мануэль Локателли и Кефрен Тюрам, а также нападающий Кенан Йылдыз. Насчет остальных игроков Юве готов рассматривать предложения.

В подтверждение важности для проекта "Старая синьора" готовится предложить исполнителям новые контракты. В частности, центрбеку Гатти повысят зарплату. В свою очередь Йылдыз может пролонгировать соглашение второй раз за год.

Напомним, накануне Ювентус пролонгировал договор с Тудором на новый период.

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