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Футбол

Некогда один из самых перспективных вратарей мира может оказаться в Милане

Маттиа Перин рассматривает различные варианты.
Сегодня, 16:59       Автор: Василий Медвидь
Маттиа Перин / Getty Images
Маттиа Перин / Getty Images

Вратарь Ювентуса Маттиа Перин ищет новый клуб.

Как сообщает журналист Джованни Альбанезе, рассматривает различные варианты продолжения карьеры. Среди них есть Милан.

В составе «россонери» Перин может воссоединиться с Массимилиано Аллегри и тренером вратарей Клаудио Филиппи, с которыми работал как раз в Ювентусе.

Детали потенциального перехода пока неизвестны.

Отметим, что 32-летний вратарь в начале своей карьеры считался одним из самых перспективных голкиперов мира, но так и не реализовал свой потенциал из-за травм и других проблем.

Напомним, ранее сообщалось, что Ювентус определился с тренером на следующий сезон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Милан Маттиа Перин

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