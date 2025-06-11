Некогда один из самых перспективных вратарей мира может оказаться в Милане

Вратарь Ювентуса Маттиа Перин ищет новый клуб.

Как сообщает журналист Джованни Альбанезе, рассматривает различные варианты продолжения карьеры. Среди них есть Милан.

В составе «россонери» Перин может воссоединиться с Массимилиано Аллегри и тренером вратарей Клаудио Филиппи, с которыми работал как раз в Ювентусе.

Детали потенциального перехода пока неизвестны.

Отметим, что 32-летний вратарь в начале своей карьеры считался одним из самых перспективных голкиперов мира, но так и не реализовал свой потенциал из-за травм и других проблем.

Напомним, ранее сообщалось, что Ювентус определился с тренером на следующий сезон.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!