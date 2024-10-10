Появился неожиданный претендент на Погба – звездный француз может продолжить карьеру в Ла Лиге

Поль может перейти в Барселону.

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию французского полузащитника Поля Погба, сократив ему дисквалификацию до 18 месяцев.

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Уже известно, что туринский "Ювентус", которому сейчас принадлежит контракт Поля, не планирует продолжать сотрудничество с французом. Как сообщают испанские СМИ, Погба может перебраться в Ла Лигу.

По информации источника, в услугах француза лично заинтересован главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик, которых всегда увлекался талантом француза.

Напомним, на Погба претендует французский клуб, ныне возглавляемый бывшим тренером донецкого Шахтера.

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