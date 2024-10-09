Назван клуб, в которой может перейти Погба

Француз, вероятно, будет работать с бывшим тренером Шахтера.

Полузащитник Ювентуса Поль Погба возобновит футбольную карьеру. 31-летнему французу сократили срок дисквалификации из-за допинга.

Как сообщает журналист Малик Траоре, Погба может перейти в Марсель.

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Команда Роберто Де Дзерби уже несколько недель ведет переговоры с французом. Контракт может быть подписан в январе 2025 года.

Отметим, что Ювентус намерен расторгнуть контракт с Погба.

Ранее сообщалось, что на брата Погба открыто уголовное дело из-за удерживания Поля в заложниках.

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