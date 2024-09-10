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На брата Погба открыто уголовное дело из-за удерживания Поля в заложниках

Матиас и еще пять человек подозреваются в совершении преступления.
Сегодня, 20:31
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

На брата Поля Погба Матиаса открыли уголовное дело.

Как сообщает издание L'Equipe, Матиаса Погба и еще пять человек подозревают в удерживании Поля в заложниках с целью получения выгоды.

Якобы, 2.5 года назад шестеро вооруженных автоматами людей в капюшонах среди которых был Матиас удерживали Погба в чьих-то апартаментах.

Злоумышленники заставляли Поля передавать им деньги и подписываться своим именем под бизнес-контрактами.

Подозреваемым по делу грозит не менее 4 лет заключения.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: поль погба

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