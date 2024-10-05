Ювентус определился с будущим Погба после сокращения дисквалификации – звездного француза ждет судьба Месси или Роналду

CAS сократил дисквалификацию Поля Погба до 18 месяцев - француз должен был пропустить четыре года из-за отстранения от футбола, но Арбитражный суд удовлетворил его апелляцию.

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Как сообщает Николо Скир, несмотря на то, что уже в марте 2025 года француз сможет играть в официальных играх, Ювентус, которому принадлежит контракт Погба, не заинтересован в продолжении сотрудничества.

По сообщению источника, агенты Поля активно изучают возможность перехода своего клиента в МЛС или Саудовскую Аравию – неназванные клубы активно интересуются игроком.

Напомним, нынешний контракт Погба с Ювентутом рассчитан до лета 2026 года. В середине марта 2025 года Полю исполнится 32 года.

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