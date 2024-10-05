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Погба - о сокращении дисквалификации: Хочу поблагодарить Арбитражный суд

Поль доволен решением CAS.
Сегодня, 08:16
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию французского полузащитника Поля Погба, сократив ему дисквалификацию до 18 месяцев.

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Француз прокомментировал сокращение срока дисквалификации, поблагодарив CAS:

"Я с нетерпением жду того дня, когда снова смогу следовать своим мечтам. Я всегда заявлял, что никогда сознательно не нарушал антидопинговые правила, я играю честно, и хочу поблагодарить Арбитражный суд, который выслушал мои объяснения.

Это был очень тяжелый период в моей жизни, потому что все, над чем я так тяжело работал, было приостановлено. Спасибо за всю любовь и поддержку. Я не могу дождаться возвращения на поле", – заявил Погба.

Напомним, контракт француза принадлежит туринскому Ювентусу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: поль погба ФК Ювентус

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