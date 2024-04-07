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Ювентус может сменить Аллегри на одного из самых перспективных тренеров Европы

Тиаго Мотта вероятно возглавит итальянский топ-клуб
Сегодня, 15:57
Тиаго Мотта / Getty Images
Тиаго Мотта / Getty Images

Итальянский Ювентус готов заменить главного тренера по завершению этого сезона.

Как сообщают многочисленные авторитетные источники, Массимилиано Аллегри, скорее всего, покинет клуб летом несмотря на то, что у него есть еще год по контракту, и "зебры" уже нашли ему замену.

Туринцы якобы успели договориться с Тиаго Моттой, который сейчас возглавляет Болонью об условиях контракта, и именно он станет главным тренером команды в кампании-2024/25.

Стоит отметить, что у итальянского специалиста бразильского происхождения заканчивается соглашение с "россоблу" по завершению этого сезона, поэтому, Ювентусу не придется платить ни копейки своему конкуренту по чемпионату за выкуп.

Также надо сказать, что Мотта проводит великолепную работу с Болоньей, и близок к тому, чтобы впервые в истории вывести ее в Лигу чемпионов. Сейчас коллектив 41-летнего наставника идет на 4-ой позиции, имея 58 очков в активе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Массимилиано Аллегри Тиаго Мотта

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