Ювентус может сменить Аллегри на одного из самых перспективных тренеров Европы

Итальянский Ювентус готов заменить главного тренера по завершению этого сезона.

Как сообщают многочисленные авторитетные источники, Массимилиано Аллегри, скорее всего, покинет клуб летом несмотря на то, что у него есть еще год по контракту, и "зебры" уже нашли ему замену.

Туринцы якобы успели договориться с Тиаго Моттой, который сейчас возглавляет Болонью об условиях контракта, и именно он станет главным тренером команды в кампании-2024/25.

Стоит отметить, что у итальянского специалиста бразильского происхождения заканчивается соглашение с "россоблу" по завершению этого сезона, поэтому, Ювентусу не придется платить ни копейки своему конкуренту по чемпионату за выкуп.

Также надо сказать, что Мотта проводит великолепную работу с Болоньей, и близок к тому, чтобы впервые в истории вывести ее в Лигу чемпионов. Сейчас коллектив 41-летнего наставника идет на 4-ой позиции, имея 58 очков в активе.

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