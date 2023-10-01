Один из лучших данкеров в истории НБА раздумывает над завершением карьеры

Постоянные травмы и ограниченное игровое время заставляют Блэйка Гриффина взвешивать все возможные варианты.

Блэйк Гриффин, ставший известным благодаря своим мощным данкам в составе Клипперс, может завершить карьеру.

Как сообщает Гари Уэшберн из The Boston Globe, 34-летний бигмен взвешивает все возможные варианты на будущее.

И несмотря на то, что Бостон, за который он выступал в прошлом сезоне, хочет переподписать с ним контракт, сам Блэйк всерьез раздумывает над тем, чтобы уйти из спорта.

"Я не пускаю дым, это было настолько хорошо, насколько это возможно. Он был невероятен, когда играл, и даже лучше, когда не играл", - цитирует Уэшберна Bleacher Report.

"У него появился фанат на всю жизнь в нашей организации. Знаете, если он решит продолжать играть, он захочет вернуться на Восток. Он знает, что нас отделяет один телефонный звонок".

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В прошлом сезоне Блэйк Гриффин принял участие в 41 матче, набирая в среднем 4,1 очка, 3,8 подбора и 1,5 передачи при 48,5 % реализации с игры и 34,8% - трехочковых.

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