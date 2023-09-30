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НБА определилась с местом проведения уик-энда Матча всех звезд 2025 года

Арена впервые в своей истории будет принимать звездный уик-энд.
Сегодня, 20:18
Чейз Центр / Getty Images
Чейз Центр / Getty Images

НБА вскоре официально объявит об месте проведения Матч всех звезд 2025 года, сообщает The Athletic.

По информации источника, лига собирается провести звездный уик-энд в Чейз Центре, домашней арене Голден Стэйт. Это будет первый МВЗ для Чейз Центра, который открылся в 2019 году.

Последний раз Матч всех звезд проводился на арене "воинов" в 2000 году, когда франшиза базировалась еще в Окленде на Оракл Арене.

Отметим, что звездный уик-энд предстоящего сезона пройдет в Gainbridge Fieldhouse в Индианаполисе.

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Напомним, что предыдущие МВЗ проводились в Delta Center (2023 г.), Rocket Mortgage FieldHouse (2022 г.), State Farm Arena (2021 г.), United Center (2020 г.) и Spectrum Center (2019 г.).

 

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