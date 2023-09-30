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Баскетбол

Клипперс подпишут контракт с игроком, который многократно обнажался перед психологом

Команда из Лос-Анджелеса решила дать шанс молодому игроку вернуться в НБА.
Сегодня, 16:07
Джош Примо / Getty Images
Джош Примо / Getty Images

Клипперс планируют подписать на двусторонний контракт свободного агента Джоша Примо, сообщает ESPN.

Примо был выбран Сан-Антонио под 12-м пиком на драфте 2021 года. Однако в конце октября 2022 года Сперс отчислили игрока.

Это произошло после того, как стало известно, что 20-летний игрок многократно обнажал себя на приеме у клубного психолога. Баскетболист настаивал, что его поведение не было преднамеренным.

После своего отчисления Примо заявил, что у него проблемы с психическим здоровьем и он обратился за помощью. Он до сих пор проходит терапию.

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Стоит отметить, что Примо грозит дисквалификация на четыре матча за свои проступки.

Ожидается, что согласно двустороннему контракту Джош Примо проведет время с фарм-клубом Клипперс в G-лиге.

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