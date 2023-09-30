Клипперс подпишут контракт с игроком, который многократно обнажался перед психологом
Клипперс планируют подписать на двусторонний контракт свободного агента Джоша Примо, сообщает ESPN.
Примо был выбран Сан-Антонио под 12-м пиком на драфте 2021 года. Однако в конце октября 2022 года Сперс отчислили игрока.
Это произошло после того, как стало известно, что 20-летний игрок многократно обнажал себя на приеме у клубного психолога. Баскетболист настаивал, что его поведение не было преднамеренным.
После своего отчисления Примо заявил, что у него проблемы с психическим здоровьем и он обратился за помощью. Он до сих пор проходит терапию.
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Стоит отметить, что Примо грозит дисквалификация на четыре матча за свои проступки.
Ожидается, что согласно двустороннему контракту Джош Примо проведет время с фарм-клубом Клипперс в G-лиге.
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