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Ирвинг: Изначально хотел, чтобы меня задрафтовал Даллас

Очередной укол в сторону Кливленда и его фанатов.
Сегодня, 15:38
Кайри Ирвинг / Getty Images
Кайри Ирвинг / Getty Images

Звезда Далласа Кайри Ирвинг признался, что он мечтал быть задрафтованным своей нынешней командой, а не Кливлендом на драфте 2011 года.

Несмотря на то, что именно с Кавальерс в 2016 году он выиграл свое единственное чемпионство, Кайри выдал такую тираду.

"Я бы хотел, чтобы меня изначально задрафтовал Даллас. Очевидно, что в 2011 году они не могли этого сделать, но я просто чувствовал, как эта организация относится к ребятам", - цитирует Ирвинга Fadeaway World.

Напомним, что минувшим летом Кайри Ирвинг переподписался с Далласом на три года и 126 миллионов долларов.

На ISPORT можно ознакомиться со всеми сделками, которые были оформлены с момента открытия рынка свободных агентов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кайри Ирвинг Даллас Маверикс

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