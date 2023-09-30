Ирвинг: Изначально хотел, чтобы меня задрафтовал Даллас

Очередной укол в сторону Кливленда и его фанатов.

Звезда Далласа Кайри Ирвинг признался, что он мечтал быть задрафтованным своей нынешней командой, а не Кливлендом на драфте 2011 года.

Несмотря на то, что именно с Кавальерс в 2016 году он выиграл свое единственное чемпионство, Кайри выдал такую тираду.

"Я бы хотел, чтобы меня изначально задрафтовал Даллас. Очевидно, что в 2011 году они не могли этого сделать, но я просто чувствовал, как эта организация относится к ребятам", - цитирует Ирвинга Fadeaway World.

Напомним, что минувшим летом Кайри Ирвинг переподписался с Далласом на три года и 126 миллионов долларов.

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