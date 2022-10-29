Сан-Антонио отчислил игрока, который начнет восстановление своего психического здоровья

В субботу, 29 октября, инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски у себя в Twitter сообщил, что Сан-Антонио отчислил Джоша Примо.

Его развитие на площадке воодушевляло руководство организации по поводу его будущего в НБА. Такой резкий отказ от баскетболиста без объяснения причин является довольно беспрецедентным.

После отчисления 19-летний игрок опубликовал заявление, в котором прокомментировал данное событие.

"Я знаю, что все вы были удивлены сегодняшним объявлением. Я искал помощи, чтобы справиться с предыдущей травмой, и сейчас я потрачу эту время, чтобы сфокусироваться на более полноценном лечении моего психического здоровья".

"Я надеюсь, что в будущем смогу обсудить эти проблемы, чтобы иметь возможность помогать другим, кто пострадал подобным образом. Сейчас же я буду признательным в проявлении приватности".

Josh Primo statement to ESPN in the aftermath of his release from the Spurs tonight: pic.twitter.com/H1n3k3IIcn — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 29, 2022

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Джош Примо был самым молодым игроком на драфте НБА 2021 года, когда "шпоры" выбрали его под 12-м номером.