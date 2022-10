Ирвинг промоутировал антисемитский фильм, за что попал под шквал критики

Кайри Ирвинг - одна из самых противоречивых личностей современной НБА. И недавно он лишь добавил странностей в свое резюме.

На своем аккаунте в Twitter разыгрывающий Бруклина промоутировал фильм "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America".

Казалось бы, все нормально. Но, как стало известно, этот фильм снят по мотивам книги, полной антисемитской дезинформации, сообщает SportsNet. В синопсисе на Amazon говорится, что фильм "раскрывает истинную личность детей Израиля".

Игрок тут же был раскритикован за свое действие, а владелец Нетс Джозеф Цай заявил, что он "разочарован тем, что сделал Кайри". Он намерен поговорить с баскетболистом, чтобы тот понял, что не стоит "поощрять ненависть на основе расы, этнической принадлежности или религии".

I’m disappointed that Kyrie appears to support a film based on a book full of anti-semitic disinformation. I want to sit down and make sure he understands this is hurtful to all of us, and as a man of faith, it is wrong to promote hate based on race, ethnicity or religion.