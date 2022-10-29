НБА: Никс без Михайлюка проиграли Милуоки, Лейкерс потерпели пятое поражение подряд

В ночь на субботу, 29 октября прошло одиннадцать матчей Национальной баскетбольной ассоциации.

Защитник Нью-Йорка Святослав Михайлюк не принимал участие в поединке своей команды против Милуоки. Без него коллектив Тома Тибодо уступил чемпионам НБА 2021 года 108:119. Также нельзя не отметить очередное поражение Лейкерс, которые проиграли все свои матчи на старте сезона.

Орландо – Шарлотт 113:93 (22:19, 29:11, 31:23, 31:40)

Орландо: Банкеро (21 + 12 подборов + 7 передач), Картер (15), Ф. Вагнер (13), Бол (11 + 7 подборов), Росс (5) – старт; Бамба (19), Окики (10), Хэмптон (9), Скофилд (5), Хьюстан (3), Харрис (2).

Шарлотт: Хэйворд (18), Убре (12), Вашингтон (5), Смит (4), Пламли (2) – старт; Ричардс (14), Букнайт (11), Маледон (8), Уильямс (7), Макдэниэлс (6 + 7 подборов), Джонс (4), Макгауэнс (2), Тор (0).

Детройт – Атланта 112:136 (29:35, 38:34, 27:37, 18:30)

Детройт: Каннингем (35 + 9 подборов + 8 передач), Богданович (22), Стюарт (17 + 8 подборов), Айви (12), Бей (7) – старт; Дюрен (8), Диалло (8), Хэйс (2), Джозеф (1), Ливерс (0), Нокс (0), Макгрудер (0).

Атланта: Янг (36 + 12 передач), Мюррэй (26), Хантер (12), Капела (5 + 11 подборов), Коллинз (4 + 10 подборов) – старт; Оконгву (16 + 7 подборов), А. Холидэй (14), Гриффин (10), Джонсон (7), Дж. Холидэй (4), Мартин (2), Крейчи (0), Форрест (0), Камински (0).

Бостон – Кливленд 123:132 OT (34:33, 41:29, 24:33, 15:19, 9:18)

Бостон: Браун (32 + 8 подборов + 6 потерь), Тейтум (32 + 7 подборов), Хорфорд (12), Смарт (11 + 7 передач), Уайт (9) – старт; Брогдон (9), Гриффин (7), Хаузер (5), Корнет (4), Вонле (2).

Кливленд: Митчелл (41 + 7 потерь), Леверт (41 + 7 передач), Мобли (19 + 10 подборов), Аллен (12 + 11 подборов), Уэйд (4) – старт; Лав (9), Осман (4), Окоро (2), Нето (0).

Торонто – Филадельфия 90:112 (26:28, 22:37, 22:16, 20:31)

Торонто: Сиакам (26 + 10 подборов + 6 передач + 5 потерь), Ануноби (19 + 9 подборов), Трент (14), Барнс (13), Ванвлит (1) – старт; Буше (8), Бэнтон (4), Колоко (3), Шэмпени (2), Флинн (0), Ачиува (0), Янг (0), Эрнангомес (0).

Филадельфия: Макси (44 + 8 подборов), Мелтон (13 + 6 передач + 5 перехватов), Харрис (13), Харден (11 + 5 потерь), Такер (5) – старт; Харрелл (9), Тайбулл (6), Ньянг (5), Спрингер (4), Милтон (2), Хауз (0), Рид (0), Коркмаз (0).

Вашингтон – Индиана 117:127 (28:36, 32:39, 30:26, 27:26)

Вашингтон: Бил (31 + 7 подборов), Порзингис (22), Кузма (18 + 9 подборов), Авдия (7), Моррис (5 + 12 передач) – старт; Гэффорд (10), Хатимура (10), Бартон (9), Гилл (3), Дэвис (2), Тодд (0), Кэри (0), Шакел (0).

Индиана: Тернер (27 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Халибертон (25 + 12 передач), Хилд (25), Несмит (15 + 7 подборов), Смит (15 + 7 подборов) – старт; Матурин (11), Нембард (3), Битадзе (2), Дуарте (2), Макконнелл (2), Джексон (0).

Милуоки – Нью-Йорк 119:108 (26:24, 33:29, 37:32, 23:23)

Милуоки: Я. Адетокумбо (30 + 14 подборов + 9 передач), Аллен (17), Холидэй (16 + 6 передач), Картер (14), Б. Лопес (14 + 11 подборов) – старт; Портис (12 + 12 подборов), Хилл (12), Ибака (2), Мэттьюз (2), Нвора (0).

Нью-Йорк: Барретт (20), Рэндл (14 + 12 подборов), Брансон (13), Фурнье (11), Робинсон (5 + 9 подборов) – старт; Куикли (14), Роуз (12), Топпин (11), Хартенштайн (6 + 8 подборов), Реддиш (2), Симс (0), Макбрайд (0).

Миннесота – Лейкерс 111:102 (28:25, 24:27, 26:23, 33:27)

Миннесота: Эдвардс (29), Гобер (22 + 21 подбор), Таунс (21 + 8 подборов + 7 передач), Расселл (11 + 7 передач + 6 перехватов), Макдэниэлс (6 + 4 блок-шота) – старт; Принс (13), Науэлл (6), Форбс (3), Риверс (0).

Лейкерс: Джеймс (28 + 7 подборов), Браун (12 + 8 подборов), Беверли (6), Уокер (6), Джонс (3 + 8 подборов) – старт; Уэстбрук (18 + 8 подборов + 5 потерь), Ривз (12 + 7 подборов), Нанн (9), Гэбриэл (8).

Сан-Антонио – Чикаго 129:124 (36:29, 26:31, 32:34, 35:30)

Сан-Антонио: Джонсон (33), Пелтль (21 + 13 подборов), Сохан (13), Ричардсон (12 + 6 передач), Джонс (11 + 8 передач + 5 потерь) – старт; Коллинз (16), Уэсли (10), Макдермотт (9), Бэйтс-Диоп (4), Роби (0).

Чикаго: ДеРозан (33), Досунму (12), Уильямс (10), Вучевич (9), Карузо (3) – старт; Уайт (19), Драммонд (17 + 14 подборов), Драгич (9), Джонс (6), Грин (6).

Денвер – Юта 117:101 (35:25, 28:25, 26:28, 28:23)

Денвер: Портер (22 + 13 подборов), Дж. Мюррэй (13), Йокич (12 + 10 подборов + 6 передач), Браун (7), Гордон (3) – старт; Хайлэнд (26), Джордан (12 + 13 подборов), Грин (10), Браун (10), Смит (2), Чанчар (0), Уайт (0), Ннаджи (0), Уотсон (0).

Юта: Маркканен (17 + 10 подборов), Конли (14), Олиник (7), Вандербилт (7 + 7 подборов), Кларксон (6) – старт; Секстон (13), Агбаджи (9), Александер-Уокер (7), Хортон-Такер (6), Бизли (5), Поттер (4), Азубуйке (4), Больмаро (2).

Портленд – Хьюстон 125:111 (32:23, 37:35, 27:24, 29:29)

Портленд: Саймонс (30 + 7 передач), Нуркич (27 + 15 подборов), Грант (15), Шарп (14), Харт (9 + 8 подборов) – старт; Юбэнкс (10), Джонсон (8), Уинслоу (7 + 6 передач), Литтл (3), Браун (2), Уокер (0).

Хьюстон: Гордон (18), Портер (16 + 5 потерь), Шенгюн (14 + 11 подборов), Смит (12), Грин (11) – старт; Мартин (11), Тэйт (9 + 6 передач), Никс (9), Исон (4), Мэтьюз (3), Кристофер (2), Гаруба (2).

Финикс – Новый Орлеан 124:111 (21:27, 36:25, 36:31, 31:28)

Финикс: Бриджес (27), Букер (16 + 5 потерь), К. Джонсон (16), Пол (7 + 9 передач), Эйтон (4) – старт; Крэйг (13), Пэйн (12), Бийомбо (11 + 13 подборов), Лэндейл (8), Шэмет (5), Ли (3), Вашингтон (2), Окоги (0).

Новый Орлеан: Валанчюнас (25 + 10 подборов), Маршалл (21), МакКоллум (17 + 9 передач), Альварадо (14), Мерфи (13) – старт; Грэм (11), Темпл (6), Эрнангомес (2), Нэнс (2), Сиброн (0), Хэйс (0).