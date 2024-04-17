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Баскетбол

Блэйк Гриффин объявил о завершении карьеры

Один из лучших данкеров в истории НБА принял решение уйти из баскетбола.
Сегодня, 10:16
Блэйк Гриффин / Getty Images
Блэйк Гриффин / Getty Images

Во вторник, 16 апреля, Блэйк Гриффин в социальных сетях объявил о завершении карьеры баскетболиста.

"Я никогда не представлял себя парнем, который напишет прощальное письмо баскетболу… И я все равно не собираюсь быть этим парнем".

"Но когда я размышлял о своей карьере, единственное чувство, к которому я продолжал возвращаться и единственное, что мне хотелось выразить, — это благодарность".

"Я благодарен за каждый момент – не только за хорошие: победы, награды, данки и незабываемые моменты, проведенные с семьей, друзьями, болельщиками, товарищами по команде и тренерами".

Источник: Getty Images

"Я мог бы продолжать рассказывать о людях в моей жизни, которые внесли огромный вклад в мою карьеру, но в этом коротком письме я должен выразить признательность своим родителям, Томми и Гейл, а также моему брату Тейлору за их безграничную поддержку и наставления".

"Наконец, спасибо моему агенту Сэму Голдфедеру, который был стойким голосом разума и моим "военным советником".

"Я в равной степени благодарен и за не очень хорошие моменты: поражения, травмы, слишком большое количество операций, уроки, горе. И это не было бы письмом об уходе из спорта без признания "хейтеров".

Источник: Getty Images

"Весь этот опыт сделал мои 14 лет в лиге по-настоящему незабываемыми, и я не могу не чувствовать благодарность".

"Игра в баскетбол дала мне так много в этой жизни, и я бы ничего не стал менять. И последнее, но не менее важное: здесь идет обязательная часть: "Я с нетерпением жду следующей главы": шучу, я закончил".

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Блэйк Гриффин был выбран под общим первым пиком на драфте 2009 года командой Лос-Анджелес Клипперс. Однако весь первый сезон он пропустил из-за травмы левого колена, полученной во время предсезонной игры.

В дебютном сезоне он сразу же попал на Матч всех звезд, в тот же уик-энд он выиграл конкурс данков. По итогам сезона-2010/11 Гриффин был признан Новичком года.

Всего же Блэйк ездил на Матч всех звезд шесть раз. Три года подряд 35-летний форвард попадал во вторую символическую сборную и два года подряд - в третью.

Помимо Клипперс в его карьере также были Детройт, Бруклин и Бостон. Весь нынешний сезон он оставался без команды.

За 13 сезонов в НБА Блэйк Гриффин провел 765 матчей, в которых набирал в среднем 19,0 очка, 8,0 подбора и 4,0 передачи при 49,3% реализации с игры и 32,8% реализации трехочковых.

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